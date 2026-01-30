Lotofácil 3601 de hoje (30/01/26); Resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3601 é divulgado hoje, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão

/ Crédito: DEÍSA GARCÊZ/Especial para O POVO

O resultado da Lotofácil Concurso 3601 é divulgado hoje, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.