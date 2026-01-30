Lotofácil 3601 de hoje (30/01/26); Resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3601 de hoje (30/01/26); prêmio é de R$ 1,8 milhão.Resultado da Lotofácil Concurso 3601 é divulgado hoje, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3601 é divulgado hoje, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (30/01/26): Concurso 3601
21 - 09 - 16 - 20 - 06 - 23 - 03 - 24 - 08 - 02 - 11 - 04 - 17 - 25 - 07
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil quinta (29/01/26): Concurso 3600
12 - 25 - 11 - 08 - 06 - 07 - 16 - 03 - 04 - 09 - 05 - 20 - 22 - 17 - 21
Resultado da Lotofácil quarta (28/01/26): Concurso 3599
20 - 16 - 04 - 24 - 09 - 12 - 08 - 11 - 23 - 21 - 06 - 07 - 01 - 13 - 19
Resultado da Lotofácil terça (27/01/26): Concurso 3598
11 - 01 - 18 - 24 - 03 - 16 - 08 - 06 - 04 - 21 - 23 - 07 - 05 - 22 - 09
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
