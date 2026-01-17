Resultado da Timemania 2344 de hoje (17/01/26); prêmio de R$ 2,5 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2344 é divulgado na noite de hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). Prêmio de R$ 2,5 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2344 é divulgado hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). Prêmio de R$ 2,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.