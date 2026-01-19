Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3591 de hoje (19/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3591 de hoje (19/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3591 é divulgado hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 (19/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3591 é divulgado hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 (19/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (19/01/26): Concurso 3591

17 - 15 - 07 - 03 - 01 - 13 - 14 - 19 - 02 - 06 - 10 - 11 - 18 - 20 - 04

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil sábado (17/01/26): Concurso 3590

16 - 10 -11- 22 - 17 -23 - 21- 08 - 20 - 04 - 13 - 19 - 06 - 15 - 12

Resultado da Lotofácil sexta (16/01/26): Concurso 3589

18 - 08 - 24 - 25 - 22 - 02 - 12 - 04 - 03 - 11 - 01 - 15 - 19 - 10 - 21

Resultado da Lotofácil quinta (15/01/26): Concurso 3588

24 - 03 - 07 - 08 - 05 - 16 - 11 - 14 - 23 - 09 - 21 - 15 - 19 - 22 - 17

Resultado da Lotofácil quarta (14/01/26): Concurso 3587

20 - 22 - 12 - 13 - 11 - 02 - 19 - 04 - 09 - 10 - 08 - 01 - 16 - 17 - 18

Resultado da Lotofácil terça (13/01/26): Concurso 3586

13 - 01 - 25 - 15 - 22 - 02 - 10 - 18 - 17 - 06 - 14 - 12 - 21 - 24 - 11

Resultado da Lotofácil segunda (12/01/26): Concurso 3585

21 - 25 - 04 - 02 - 19 - 20 - 23 - 13 - 22 - 10 - 09 - 17 - 16 - 01 - 08 

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3591, segunda-feira, 19 de janeiro (19/01/26)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3589, sexta, 16 de janeiro (16/01/26)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3588, quinta, 15 de janeiro (15/01/26)

