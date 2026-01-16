Resultado da Lotofácil 3589 de hoje (16/01/26); prêmio de R$ 5 milhões

Resultado da Lotofácil Concurso 3589 é divulgado hoje, sexta, 16 de janeiro de 2026 (16/01/26). O prêmio é de R$ 5 milhões / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3589 é divulgado hoje, sexta, 16 de janeiro de 2026 (16/01/26). O prêmio é de R$ 5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (16/01/26): Concurso 3589

18 - 08 - 24 - 25 - 22 - 02 - 12 - 04 - 03 - 11 - 01 - 15 - 19 - 10 - 21

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil quinta (15/01/26): Concurso 3588

24 - 03 - 07 - 08 - 05 - 16 - 11 - 14 - 23 - 09 - 21 - 15 - 19 - 22 - 17