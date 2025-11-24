Quina 6885 de hoje (24/11/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Quina 6885 de hoje (24/11/25); prêmio é de R$ 6 milhõesQuina, Concurso 6885, resultado desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025 (24/11/25). O prêmio é de R$ 6 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (24/11/25): Concurso 6885
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de sábado (22/11/25): Concurso 6884
18 - 05 - 70 - 55 - 46
Resultado da Quina de sexta (21/11/25): Concurso 6883
45 - 44 - 52 - 08 - 78
Resultado da Quina de quarta (19/11/25): Concurso 6882
60 - 36 - 80 - 18 - 16
Resultado da Quina de segunda (18/11/25): Concurso 6881
57 - 52 - 26 - 49 - 54
Resultado da Quina de segunda (17/11/25): Concurso 6880
44 - 31 - 57 - 62 - 61
Resultado da Quina de sexta (14/11/25): Concurso 6879
04 - 71 - 43 - 25 - 32
Resultados das loterias de hoje
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
