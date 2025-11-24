Quina 6885 de hoje (24/11/25); Saiba resultado e prêmio

Quina, Concurso 6885, resultado de hoje, segunda, 24 de novembro de 2025 (24/11/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6885 desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025 (24/11/25). O prêmio será de R$ 6 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.