Quina 6882 de hoje (19/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6882 de hoje (19/11/25); prêmio é de R$ 4 milhões

Quina, Concurso 6882, resultado desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025 (19/11/25). O prêmio é de R$ 4 milhões
Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6882 desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025 (19/11/25). O prêmio será de R$ R$ 4 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (19/11/25): Concurso 6882

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de segunda (18/11/25): Concurso 6881

57 - 52 - 26 - 49 - 54

Resultado da Quina de segunda (17/11/25): Concurso 6880

44 - 31 - 57 - 62 - 61

Resultado da Quina de sexta (14/11/25): Concurso 6879

04 - 71 - 43 - 25 - 32

Resultado da Quina de quinta (13/11/25): Concurso 6878

23 - 20 - 51 - 56 - 18

Resultado da Quina de quarta (12/11/25): Concurso 6877

41 - 26 - 36 - 80 - 27 

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6881, terça, 18 de novembro (18/11/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6880, segunda, 17 de novembro (17/11/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6879, sexta, 14 de novembro (14/11/25)

