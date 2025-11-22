Quina 6884 de hoje (22/11/25); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6884, resultado de hoje, sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6884 deste sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). O prêmio será de R$ X milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Leia mais Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Sobre o assunto Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Resultado da Quina de hoje (22/11/25): Concurso 6884

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de sexta (21/11/25): Concurso 6883

Resultado da Quina de quarta (19/11/25): Concurso 6882

60 - 36 - 80 - 18 - 16 Resultado da Quina de segunda (18/11/25): Concurso 6881

57 - 52 - 26 - 49 - 54