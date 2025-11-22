Quina 6884 de hoje (22/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6884 de hoje (22/11/25); prêmio é de R$ X milhõesQuina, Concurso 6884, resultado deste sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). O prêmio é de R$ X milhões
Resultado da Quina, Concurso 6884 deste sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). O prêmio será de R$ X milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (22/11/25): Concurso 6884
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de sexta (21/11/25): Concurso 6883
Resultado da Quina de quarta (19/11/25): Concurso 6882
60 - 36 - 80 - 18 - 16
Resultado da Quina de segunda (18/11/25): Concurso 6881
57 - 52 - 26 - 49 - 54
Resultado da Quina de segunda (17/11/25): Concurso 6880
44 - 31 - 57 - 62 - 61
Resultado da Quina de sexta (14/11/25): Concurso 6879
04 - 71 - 43 - 25 - 32
Resultado da Quina de quinta (13/11/25): Concurso 6878
23 - 20 - 51 - 56 - 18
Resultado da Quina de quarta (12/11/25): Concurso 6877
41 - 26 - 36 - 80 - 27
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
