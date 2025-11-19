Sorteio das Loterias Caixa na quinta (20/11): saiba se haverá

Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra; saiba se terá sorteio das loterias da Caixa nesta quinta-feira / Crédito: Deísa Garcêz/acervo O POVO

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal ocorrem de segunda a sábado, com exceção desta quinta, 20 de novembro (20/11). Pelo feriado de Dia da Consciência Negra, não haverá sorteios; confira as loterias afetadas e próximas datas: