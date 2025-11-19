Sorteio das Loterias Caixa na quinta (20/11): saiba se haverá

Sorteios das Loterias Caixa acontecerão nesta quinta (20/11)? EntendaNesta quinta, 20, é feriado de Dia da Consciência Negra; saiba se haverá mudanças na programação dos sorteios das loterias da Caixa
Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal ocorrem de segunda a sábado, com exceção desta quinta, 20 de novembro (20/11).
Pelo feriado de Dia da Consciência Negra, não haverá sorteios; confira as loterias afetadas e próximas datas:
- Mega Sena - sábado, 22;
- Lotofácil - sexta, 21;
- Quina - sexta, 21;
- Dia de Sorte - sábado, 22;
- Timemania - sábado, 22.
Não haverá reposição de datas ou uma grande mudança na programação. Os sorteio retornarão na sexta-feira e no sábado, 21 e 22.
No último feriado, dia 15 de novembro, pela Proclamação da República, houve a mesma alteração. Entretanto, foram adiantados para sexta: os sorteios que aconteceriam no sábado foram realizados com os já programados para o dia.
Loterias Caixa: sorteios desta quarta (19/11)
Os sorteios da quarta-feira, 20, acontecem normalmente
