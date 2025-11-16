Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tele Sena 34º Aniversário (16/11): resultado do 4° sorteio

Resultado da Tele Sena 34º Aniversário: veja números e prêmios do 4º sorteio

Com R$ 8 milhões em prêmios, a Tele Sena de 34º Aniversário tem resultado do quarto sorteio divulgado hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25)
Autor Júlia Honorato
Júlia Honorato Autor
O resultado do quarto sorteio da Tele Sena de 34º Aniversário será divulgado neste domingo, 16 de outubro de 2025 (16/11/25).

O sorteio, que acontece por volta das 20 horas (horário de Brasília), vale quase R$ 8 milhões em prêmios.

Você pode conferir os números sorteados logo abaixo. 

Resultado da Tele Sena de 34º Aniversário hoje (16/11/25)

Sorteio é realizado pelo SBT. O YouTube oficial da Tele Sena faz a transmissão ao vivo do jogo.

 Resultado da Tele Sena de 34º Aniversário domingo (09/11/25)

05 - 07 - 12 - 13 - 14 - 40 - 53

 

Como funciona a Tele Sena de 34º Aniversário

A Tele Sena de 34º Aniversário oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.

Os sorteios acontecem aos domingos, às 20h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.

Prêmios da Tele Sena 34º Aniversário

  • Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
  • Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
  • Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.

