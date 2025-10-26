Tele Sena Semanal: resultado do 75º sorteio de hoje (26/10)

75º sorteio da Tele Sena Semanal de domingo, 26 de outubro (26/10), tem mais de R$ 1 milhão em prêmios / Crédito: Divulgação/Site da Tele Sena

O resultado do 75º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (25/10/25): 75º sorteio

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir os números nesse mesmo link.