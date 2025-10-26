Tele Sena Semanal: resultado do 75º sorteio de hoje (26/10)

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (26/10); números e prêmio do 75º sorteioTele Sena Semanal: resultado do 75º sorteio é divulgado hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 75º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (25/10/25): 75º sorteio
Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir os números nesse mesmo link.
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 20h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.