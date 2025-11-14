+Milionária 303 de hoje (14/11/25); Confira resultado e prêmio

+Milionária: resultado de hoje, concurso 303, sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 303 concurso +Milionária é divulgado na noite desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025 (14/11/25). O prêmio é de R$ 10 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (14/11/25): Concurso 303

Dezenas sorteadas: 12 - 25 - 11 - 39 - 49 - 13



Trevos sorteados: 4 - 5

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube: Resultado +Milionária de quarta (12/11/25): Concurso 302

Dezenas sorteadas: 48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38

Trevos sorteados: 5 - 3 Resultado +Milionária de sábado (08/11/25): Concurso 301

Dezenas sorteadas: 02 - 04 - 10 - 11 - 29 - 07

Trevos sorteados: 1 - 6 Resultado +Milionária de quarta (05/11/25): Concurso 300

Dezenas sorteadas: 38 - 18 - 09 - 10 - 19 - 20

Trevos sorteados: 1 - 4 Resultado +Milionária de sábado (01/11/25): Concurso 299

Dezenas sorteadas: 25 - 35 - 14 - 20 - 39 - 24



Trevos sorteados: 2 - 3 Resultado +Milionária de quarta (29/10/25): Concurso 298

Dezenas sorteadas: 36 - 28 - 35 - 10 - 02 - 09



Trevos sorteados: 2 - 6 Resultado +Milionária de sábado (25/10/25): Concurso 297

Dezenas sorteadas: 01 - 40 - 45 - 37 - 08 - 10



Trevos sorteados: 2 - 6 Resultado +Milionária de quarta (22/10/25): Concurso 296

Dezenas sorteadas: 30 - 17 - 14 - 24 - 38 - 22



Trevos sorteados: 3 - 1 Resultado +Milionária de sábado (18/10/25): Concurso 295 Dezenas sorteadas: 24 - 28 - 26 -02 - 12 - 29

Trevos sorteados: 3 - 1 Resultado +Milionária de quarta (15/10/25): Concurso 294

Dezenas sorteadas: 36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19

Trevos sorteados: 4 - 3 Resultado +Milionária de sábado (11/10/25): Concurso 293 Dezenas sorteadas: 04 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42

+Milionária: como jogar na loteria? Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.