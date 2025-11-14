+Milionária 303 de hoje (14/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da +Milionária 303 de hoje (14/11/25); prêmio de R$ 10 milhões+Milionária: resultado do concurso 303 é divulgado na noite desta sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/25). Veja os números sorteados e confira o prêmio
O resultado do 303 concurso +Milionária é divulgado na noite desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025 (14/11/25). O prêmio é de R$ 10 milhões.
Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (14/11/25): Concurso 303
- Dezenas sorteadas: 12 - 25 - 11 - 39 - 49 - 13
- Trevos sorteados: 4 - 5
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado +Milionária de quarta (12/11/25): Concurso 302
- Dezenas sorteadas: 48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38
- Trevos sorteados: 5 - 3
Resultado +Milionária de sábado (08/11/25): Concurso 301
- Dezenas sorteadas: 02 - 04 - 10 - 11 - 29 - 07
- Trevos sorteados: 1 - 6
Resultado +Milionária de quarta (05/11/25): Concurso 300
- Dezenas sorteadas: 38 - 18 - 09 - 10 - 19 - 20
- Trevos sorteados: 1 - 4
Resultado +Milionária de sábado (01/11/25): Concurso 299
- Dezenas sorteadas: 25 - 35 - 14 - 20 - 39 - 24
- Trevos sorteados: 2 - 3
Resultado +Milionária de quarta (29/10/25): Concurso 298
- Dezenas sorteadas: 36 - 28 - 35 - 10 - 02 - 09
- Trevos sorteados: 2 - 6
Resultado +Milionária de sábado (25/10/25): Concurso 297
- Dezenas sorteadas: 01 - 40 - 45 - 37 - 08 - 10
- Trevos sorteados: 2 - 6
Resultado +Milionária de quarta (22/10/25): Concurso 296
- Dezenas sorteadas: 30 - 17 - 14 - 24 - 38 - 22
- Trevos sorteados: 3 - 1
Resultado +Milionária de sábado (18/10/25): Concurso 295
- Dezenas sorteadas: 24 - 28 - 26 -02 - 12 - 29
- Trevos sorteados: 3 - 1
Resultado +Milionária de quarta (15/10/25): Concurso 294
- Dezenas sorteadas: 36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19
Trevos sorteados: 4 - 3
Resultado +Milionária de sábado (11/10/25): Concurso 293
- Dezenas sorteadas: 04 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42
- Trevos sorteados: 1 - 4
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
Resultados anteriores +Milionária
