+Milionária 299 de hoje (1°/11/25); Confira resultado e prêmio

+Milionária: resultado de hoje, concurso 299, sábado, 1° de novembro de 2025 (1°/11/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 299 concurso +Milionária é divulgado na noite deste sábado, 1° de novembro de 2025 (1°/11/25). O prêmio é de R$ 10 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (29/10/25): Concurso 299

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube: Resultado +Milionária de quarta (29/10/25): Concurso 298

Dezenas sorteadas: 36 - 28 - 35 - 10 - 02 - 09

Trevos sorteados: 2 - 6 Resultado +Milionária de sábado (25/10/25): Concurso 297

Dezenas sorteadas: 01 - 40 - 45 - 37 - 08 - 10

Trevos sorteados: 2 - 6 Resultado +Milionária de quarta (22/10/25): Concurso 296

Dezenas sorteadas: 30 - 17 - 14 - 24 - 38 - 22

Trevos sorteados: 3 - 1