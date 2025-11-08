Quina 6874 de hoje (08/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6874 de hoje (08/11/25); prêmio é de R$ X milhõesQuina, Concurso 6874, resultado deste sábado, 8 de novembro de 2025 (08/11/25). O prêmio é de R$ X milhões
Resultado da Quina, Concurso 6874 deste sábado, 8 de novembro de 2025 (08/11/25). O prêmio será de R$ X milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (08/11/25): Concurso 6874
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de sexta (07/11/25): Concurso 6873
Resultado da Quina de quinta (06/11/25): Concurso 6872
26 - 03 - 44 - 06 - 37
Resultado da Quina de quarta (05/11/25): Concurso 6871
44 - 07 - 45 - 31 - 21
Resultado da Quina de terça (04/11/25): Concurso 6870
46 - 18 - 42 - 20 - 19
Resultado da Quina de segunda (03/11/25): Concurso 6869
59 - 29 - 64 - 38 - 65
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
