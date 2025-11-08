Quina 6874 de hoje (08/11/25); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6874, resultado de hoje, sábado, 8 de novembro de 2025 (08/11/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6874 deste sábado, 8 de novembro de 2025 (08/11/25). O prêmio será de R$ X milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de sexta (07/11/25): Concurso 6873

Resultado da Quina de quinta (06/11/25): Concurso 6872

26 - 03 - 44 - 06 - 37 Resultado da Quina de quarta (05/11/25): Concurso 6871

44 - 07 - 45 - 31 - 21