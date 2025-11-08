Lotofácil 3534 de hoje (08/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3534 é divulgado hoje, sábado, 8 de novembro de 2025 (08/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão

/ Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.