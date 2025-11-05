Lotofácil 3531 de hoje (05/11/25); Veja resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3531: resultado divulgado hoje, quarta, 5 de novembro de 2025 (05/11/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3531 é divulgado hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 (05/11/25). O prêmio é de R$ 10,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Resultado da Lotofácil hoje (05/11/25): Concurso 3531

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil terça (04/11/25): Concurso 3530

16 - 20 - 11 - 23 - 02 - 05 - 01 - 24 - 22 - 07 - 13 - 15 - 03 - 25 - 12 Resultado da Lotofácil segunda (03/11/25): Concurso 3529

15 - 19 - 07 - 14 - 08 - 18 - 12 - 22 - 10 - 24 - 11 - 20 - 17 - 16 - 01