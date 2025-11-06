Lotofácil 3532 de hoje (06/11/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3532 de hoje (06/11/25); prêmio de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3532 é divulgado hoje, quinta, 6 de novembro de 2025 (06/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3532 é divulgado hoje, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 (06/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (06/11/25): Concurso 3532
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil quarta (05/11/25): Concurso 3531
05 - 08 - 16 - 04 - 03 - 19 - 18 - 07 - 15 - 12 - 11 - 10 - 14 - 01 - 22
Resultado da Lotofácil terça (04/11/25): Concurso 3530
16 - 20 - 11 - 23 - 02 - 05 - 01 - 24 - 22 - 07 - 13 - 15 - 03 - 25 - 12
Resultado da Lotofácil segunda (03/11/25): Concurso 3529
15 - 19 - 07 - 14 - 08 - 18 - 12 - 22 - 10 - 24 - 11 - 20 - 17 - 16 - 01
Resultado da Lotofácil sábado (1°/11/25): Concurso 3528
16 - 23 - 20 - 07 - 24 - 10 - 22 - 05 - 09 - 03 - 19 - 18 - 25 - 01 - 06
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
