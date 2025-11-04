Lotofácil 3530 de hoje (04/11/25); Veja resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3530: resultado divulgado hoje, terça, 4 de novembro de 2025 (04/11/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3530 é divulgado hoje, terça-feira, 4 de novembro de 2025 (04/11/25). O prêmio é de R$ 5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Leia mais Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Sobre o assunto Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Resultado da Lotofácil hoje (04/11/25): Concurso 3530

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil segunda (03/11/25): Concurso 3529

15 - 19 - 07 - 14 - 08 - 18 - 12 - 22 - 10 - 24 - 11 - 20 - 17 - 16 - 01 Resultado da Lotofácil sábado (1°/11/25): Concurso 3528

16 - 23 - 20 - 07 - 24 - 10 - 22 - 05 - 09 - 03 - 19 - 18 - 25 - 01 - 06