Lotofácil 3528 de hoje (1°/11); Confira resultado e prêmio

/ Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3528 é divulgado hoje, sábado, 1° de novembro de 2025 (1°/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.