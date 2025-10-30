Quina 6866 de hoje (30/10/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Quina 6866 de hoje (30/10/25); prêmio é de R$ 31,5 milhõesQuina, Concurso 6866, resultado desta quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). O prêmio é de R$ 29 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (30/10/25): Concurso 6866
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de quarta (29/10/25): Concurso 6865
55 - 29 - 42 - 71 - 75
Resultado da Quina de terça (28/10/25): Concurso 6864
58 - 18 - 78 - 06 - 55
Resultado da Quina de segunda (27/10/25): Concurso 6863
65 - 50 - 79 - 28 - 47
Resultado da Quina de sábado (25/10/25): Concurso 6862
39 - 62 - 51 - 68 - 11
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
