Quina 6865 de hoje (29/10/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Quina 6865 de hoje (29/10/25); prêmio é de R$ 29 milhõesQuina, Concurso 6865, resultado desta quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). O prêmio é de R$ 29 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (29/10/25): Concurso 6865
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de hoje (28/10/25): Concurso 6864
58 - 18 - 78 - 06 - 55
Resultado da Quina de segunda (27/10/25): Concurso 6863
65 - 50 - 79 - 28 - 47
Resultado da Quina de sábado (25/10/25): Concurso 6862
39 - 62 - 51 - 68 - 11
Resultado da Quina de sexta (24/10/25): Concurso 6861
78 - 26 - 57 - 32 - 42
Resultado da Quina de quinta (23/10/25): Concurso 6860
62 - 46 - 69 - 12 - 58
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
