Quina 6865 de hoje (29/10/25); Saiba resultado e prêmio

Quina, Concurso 6865, resultado de hoje, quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). Veja prêmio

Resultado da Quina, Concurso 6865 desta quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). O prêmio será de R$ 29 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (29/10/25): Concurso 6865

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de hoje (28/10/25): Concurso 6864

58 - 18 - 78 - 06 - 55 Resultado da Quina de segunda (27/10/25): Concurso 6863

65 - 50 - 79 - 28 - 47 Resultado da Quina de sábado (25/10/25): Concurso 6862

39 - 62 - 51 - 68 - 11