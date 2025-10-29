Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6865 de hoje (29/10/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Quina 6865 de hoje (29/10/25); prêmio é de R$ 29 milhões

Quina, Concurso 6865, resultado desta quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). O prêmio é de R$ 29 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6865 desta quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). O prêmio será de R$ 29 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (29/10/25): Concurso 6865

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de hoje (28/10/25): Concurso 6864

58 - 18 - 78 - 06 - 55 

Resultado da Quina de segunda (27/10/25): Concurso 6863

65 - 50 - 79 - 28 - 47

Resultado da Quina de sábado (25/10/25): Concurso 6862

39 - 62 - 51 - 68 - 11

Resultado da Quina de sexta (24/10/25): Concurso 6861

78 - 26 - 57 - 32 - 42

Resultado da Quina de quinta (23/10/25): Concurso 6860

62 - 46 - 69 - 12 - 58

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6864, terça, 28 de outubro (28/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6863, segunda, 27 de outubro (27/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6862, sábado, 25 de outubro (25/10/25)

