Tele Sena 34º Aniversário: resultado do 1º sorteio hoje (26/10)

Resultado da Tele Sena do 34º Aniversário de hoje (26/10): números e prêmios do 1º sorteio / Crédito: Reprodução/ Site da Tele Sena

O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de 34º Aniversário é divulgado neste domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25). O sorteio acontece às 20 horas (horário de Brasília) e vale quase R$ 8 milhões em prêmios.