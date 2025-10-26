Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tele Sena 34º Aniversário: resultado do 1º sorteio hoje (26/10)

Resultado da Tele Sena 34º Aniversário: números e prêmios do 1º sorteio

Com R$ 8 milhões em prêmios, a Tele Sena de 34º Aniversário tem resultado do primeiro sorteio divulgado hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25)
O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de 34º Aniversário é divulgado neste domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25).

O sorteio acontece às 20 horas (horário de Brasília) e vale quase R$ 8 milhões em prêmios.

Resultado da Tele Sena de 34º Aniversário hoje (24/10/25)

Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link, logo após sorteio realizado pelo SBT.

Como funciona a Tele Sena de 34º Aniversário

A Tele Sena de 34º Aniversário oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.

Os sorteios acontecem aos domingos, às 20h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.

Prêmios da Tele Sena 34º Aniversário

  • Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
  • Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
  • Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.

