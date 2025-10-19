Tele Sena Semanal: resultado de hoje (19/10) do 74º sorteio

Tele Sena Semanal: resultado do sorteio é divulgado hoje, domingo, 19 de outubro de 2025 (19/10/25), pelo SBT. Veja valor do prêmio

O resultado do 74º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 19 de outubro de 2025 (19/10/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (19/10/25): 74º sorteio



Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir os números nesse mesmo link.