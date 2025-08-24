Tele Sena Semanal: resultado do 66º sorteio hoje, domingo (24/08/25)

Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios / Crédito: Divulgação

O resultado do 66º sorteio da Tele Sena Semanal foi divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (24/08/25): 66º sorteio 1º SORTEIO: 01 - 03 - 06 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

2º SORTEIO: 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 Giro da Semana

Giro de R$ 100,00: 1079

Giro de R$ 500,00: 2997

Giro de R$ 1.000,00: 11533

Giro de R$ 10.000,00: 027811 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (17/08/25): 65º sorteio

1º SORTEIO - R$ 150 mil: 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25



2º SORTEIO - R$ 600 mil: 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 132

GIRO DE R$ 500: 1881

GIRO DE R$ 1.000: 02819

GIRO DE R$ 20.000: 122550 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (10/08/25): 64º sorteio

1º SORTEIO - R$ 75 mil: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 25