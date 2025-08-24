Tele Sena Semanal: resultado do 66º sorteio hoje, domingo (24/08/25)Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 66º sorteio da Tele Sena Semanal foi divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (24/08/25): 66º sorteio
1º SORTEIO: 01 - 03 - 06 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
2º SORTEIO: 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25
Giro da Semana
Giro de R$ 100,00: 1079
Giro de R$ 500,00: 2997
Giro de R$ 1.000,00: 11533
Giro de R$ 10.000,00: 027811
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (17/08/25): 65º sorteio
1º SORTEIO - R$ 150 mil: 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25
2º SORTEIO - R$ 600 mil: 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 132
GIRO DE R$ 500: 1881
GIRO DE R$ 1.000: 02819
GIRO DE R$ 20.000: 122550
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (10/08/25): 64º sorteio
1º SORTEIO - R$ 75 mil: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 25
2º SORTEIO - R$ 300 mil: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0490
GIRO DE R$ 500: 1849
GIRO DE R$ 1.000: 13353
GIRO DE R$ 10.000: 129799
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (03/08/25): 63º sorteio
1º SORTEIO - R$ 75 mil: 01-04-05-06-09-10-14-15-16-17-19-20-22-23-24
2º SORTEIO - R$ 300 mil: 02-05-06-07-08-10-13-15-16-17-18-20-21-23-25
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0973
GIRO DE R$ 500: 2889
GIRO DE R$ 1.000: 20221
GIRO DE R$ 10.000: 034014
Resultados passados da Tele Sena Semanal
Como jogar na Tele Sena Semanal
Para participar é necessário adquirir o título de capitalização pelas casas lotéricas, pelo aplicativo da Tele Sena ou pelo site oficial. O custo é de R$ 5. O sorteio será realizado em conjunto com a Tele Sena de São João 2024, ou seja, aos domingos, a partir das 11h no SBT.