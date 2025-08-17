Tele Sena Semanal: resultado do 65º sorteio hoje, domingo (17/08/25)

Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios / Crédito: Reprodução/ Site Tele Sena

O resultado do 65º sorteio da Tele Sena Semanal foi divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (10/08/25): 65º sorteio 1º SORTEIO - R$ 75 mil:





Giro da Semana GIRO DE R$ 100:



GIRO DE R$ 500:



GIRO DE R$ 1.000:

GIRO DE R$ 10.000: Os números podem ser visualizados no YouTube do SBT. Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (10/08/25): 64º sorteio

1º SORTEIO - R$ 75 mil: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 25

2º SORTEIO - R$ 300 mil: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 0490

GIRO DE R$ 500: 1849

GIRO DE R$ 1.000: 13353

GIRO DE R$ 10.000: 129799 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (03/08/25): 63º sorteio

1º SORTEIO - R$ 75 mil: 01-04-05-06-09-10-14-15-16-17-19-20-22-23-24

2º SORTEIO - R$ 300 mil: 02-05-06-07-08-10-13-15-16-17-18-20-21-23-25 Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 0973

GIRO DE R$ 500: 2889

GIRO DE R$ 1.000: 20221

GIRO DE R$ 10.000: 034014 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (27/07/25): 62º sorteio

1º SORTEIO - R$ 75 mil: 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25