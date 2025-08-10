Tele Sena Semanal: resultado do 64º sorteio hoje, domingo (10/08/25)Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 10 de agosto de 2025 (10/08/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 64º sorteio da Tele Sena Semanal foi divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 10 de agosto de 2025 (10/08/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (10/08/25): 64º sorteio
1º SORTEIO - R$ 75 mil: **********
2º SORTEIO - R$ 300 mil: **********
Giro da Semana
- GIRO DE R$ 100: **********
- GIRO DE R$ 500: **********
- GIRO DE R$ 1.000: **********
- GIRO DE R$ 10.000: **********
Os números podem ser visualizados no YouTube do SBT.
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (03/08/25): 63º sorteio
1º SORTEIO - R$ 75 mil: 01-04-05-06-09-10-14-15-16-17-19-20-22-23-24
2º SORTEIO - R$ 300 mil: 02-05-06-07-08-10-13-15-16-17-18-20-21-23-25
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0973
GIRO DE R$ 500: 2889
GIRO DE R$ 1.000: 20221
GIRO DE R$ 10.000: 034014
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (27/07/25): 62º sorteio
1º SORTEIO - R$ 75 mil: 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
2º SORTEIO - R$ 300 mil: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0324
GIRO DE R$ 500: 1237
GIRO DE R$ 1.000: 04368
GIRO DE R$ 10.000: 186370
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (20/07/25): 61º sorteio
1º SORTEIO - R$ 75 mil: 01 02 03 05 06 09 10 11 14 17 18 19 21 22 24 25
2º SORTEIO - R$ 300 mil: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 21 25
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0532
GIRO DE R$ 500: 3545
GIRO DE R$ 1.000: 01154
GIRO DE R$ 10.000: 236544
Como jogar na Tele Sena Semanal
Para participar é necessário adquirir o título de capitalização pelas casas lotéricas, pelo aplicativo da Tele Sena ou pelo site oficial. O custo é de R$ 5. O sorteio será realizado em conjunto com a Tele Sena de São João 2024, ou seja, aos domingos, a partir das 11h no SBT.