+Milionária 296: resultado de hoje (18/10/25); veja prêmio

Resultado da +Milionária 295 de hoje (18/10/25); prêmio de R$ 10 milhões+Milionária: resultado do concurso 295 é divulgado na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25). Veja valor do prêmio máximo
O resultado do 295 concurso +Milionária é divulgado na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25). O prêmio é de R$ 10 milhões.
Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (18/10/25): Concurso 295
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir em instantes nesse mesmo link:
Resultado +Milionária de quarta (15/10/25): Concurso 294
Dezenas sorteadas: 36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19
Trevos sorteados: 4 - 3
Resultado +Milionária de sábado (11/10/25): Concurso 293
- Dezenas sorteadas: 04 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42
- Trevos sorteados: 1 - 4
Resultado +Milionária de quarta (08/10/25): Concurso 292
- Dezenas sorteadas: 29 - 42 - 23 - 10 - 38 - 15
- Trevos sorteados: 4 - 1
Resultado +Milionária de sábado (04/10/25): Concurso 291
Dezenas sorteadas: 22 - 19 - 31 - 15 - 30 - 14
Trevos sorteados: 4 - 3
Resultado +Milionária de quarta (01/10/25): Concurso 290
Dezenas sorteadas: 20 - 04 - 29 - 31 - 36 - 46
Trevos sorteados: 6 - 2
Resultado +Milionária de sábado (27/09/25): Concurso 289
Dezenas sorteadas: 12 - 16 - 23 - 29 - 37 - 38
Trevos sorteados: 3 - 5
Resultado +Milionária de quarta (24/09/25): Concurso 288
Dezenas sorteadas: 50 - 42 - 27 - 17 - 33 - 14
Trevos sorteados: 3 - 5
Resultado +Milionária de sábado (20/09/25): Concurso 287
Dezenas sorteadas: 10 - 48 - 18 - 02 - 12 - 09
Trevos sorteados: 3 - 5
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
