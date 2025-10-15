Lotofácil 3513 de hoje (15/10/25); Confira resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3513: resultado divulgado hoje, quarta, 15 de outubro de 2025 (15/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3513 é divulgado hoje, quarta, 15 de outubro de 2025 (15/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (15/10/25): Concurso 3513

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link: Resultado da Lotofácil terça (14/10/25): Concurso 3512

06 – 12 – 01 – 17 – 09 – 02 – 19 – 13 – 22 – 05 – 14 – 15 – 20 – 04 – 03 Resultado da Lotofácil segunda (13/10/25): Concurso 3511

19 – 14 – 05 – 20 – 06 – 15 – 13 – 23 – 08 – 03 – 09 – 07 – 24 – 02 – 12 Resultado da Lotofácil sábado (11/10/25): Concurso 3510

15 – 05 – 01 – 06 – 23 – 14 – 02 – 08 – 04 – 21 – 17 – 03 – 13 – 07 – 22