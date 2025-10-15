Quina 6852 de hoje (14/10/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Quina 6853 de hoje (15/10/25); prêmio é de R$ 3,2 milhõesQuina, Concurso 6853, resultado desta quarta, 15 de outubro de 2025 (15/10/25). O prêmio é de R$ 3,2 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6853 desta, quarta, 15 de outubro de 2025 (15/10/25). O prêmio será de R$ 3,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (15/10/25): Concurso 6853
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Quina de terça (14/10/25): Concurso 6852
24 – 68 – 62 – 46 – 50
Resultado da Quina de segunda (13/10/25): Concurso 6851
42 – 13 – 32 – 55 – 18
Resultado da Quina de sábado (11/10/25): Concurso 6850
61 – 71 – 55 – 72 – 34
Resultados das loterias de hoje
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
