Quina 6850: resultado de hoje (11/10/25); veja prêmio

Resultado da Quina, Concurso 6850 deste sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/25). O prêmio será de R$ 600 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (11/10/25): Concurso 6850
61 – 71 – 55 – 72 – 34
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de sexta (10/10/25): Concurso 6849
13 - 22 - 23 - 30 - 67
Resultado da Quina de quinta (09/10/25): Concurso 6848
31 - 32 - 34 - 45 - 80
Resultado da Quina de quarta (08/10/25): Concurso 6847
27 - 71 - 17 - 18 - 66
Resultado da Quina de terça (07/10/25): Concurso 6846
04 - 51 - 57 - 49 - 63
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
