Quina 6850: resultado de hoje (11/10/25); veja prêmio

Quina, Concurso 6850, resultado de hoje, sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/25).

Resultado da Quina, Concurso 6850 deste sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/25). O prêmio será de R$ 600 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (11/10/25): Concurso 6850

61 – 71 – 55 – 72 – 34 A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de sexta (10/10/25): Concurso 6849 13 - 22 - 23 - 30 - 67 Resultado da Quina de quinta (09/10/25): Concurso 6848

31 - 32 - 34 - 45 - 80