Quina 6851 de hoje (13/10/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6851 de hoje (13/10/25); prêmio é de R$ 1,6 milhão

Quina, Concurso 6851, resultado desta segunda, 13 de outubro de 2025 (13/10/25). O prêmio é de R$ 1,6 milhão
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6851 desta, segunda, 13 de outubro de 2025 (13/10/25). O prêmio será de R$ 1,6 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (13/10/25): Concurso 6851

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sábado (11/10/25): Concurso 6850

61 – 71 – 55 – 72 – 34

Resultado da Quina de sexta (10/10/25): Concurso 6849

13 - 22 - 23 - 30 - 67

Resultado da Quina de quinta (09/10/25): Concurso 6848

31 - 32 - 34 - 45 - 80 

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6850, sábado, 11 de outubro (11/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6849, sexta, 10 de outubro (10/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6848, quinta, 9 de outubro (09/10/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

