Tele Sena: 73º sorteio hoje (12/10) tem R$ 1 milhão em prêmios

O resultado do 73º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 12 de outubro de 2025 (12/10/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (12/10/25): 73º sorteio
Os números sorteados você pode conferir em instantes nesses mesmo link. Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial.
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (05/10/25): 72º sorteio
1ª rodada:
02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
2ª rodada:
02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 20 – 21 – 22 – 24
Giro da Semana
- Giro de R$ 100,00 - 041
- Giro de R$ 200,00 - 4369
- Giro de R$ 500,00 - 23381
- Giro de R$ 1.000,00 -22931
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (28/09/25): 71º sorteio
1ª rodada: 01 04 06 07 08 09 11 12 13 15 18 19 20 22 24
2ª rodada: 01 02 06 09 10 11 13 14 15 16 17 20 21 23 25
Giro da Semana
Giro de R$ 100,00 - 060
Giro de R$ 200,00 - 2613
Giro de R$ 500,00 - 02854
Giro de R$ 1.000,00 - 02636
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (21/09/25): 70º sorteio
1ª SORTEIO: 01 02 04 05 06 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
2ª SORTEIO: 01 02 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 20 23
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 024
GIRO DE R$ 200: 4358
GIRO DE R$ 500: 08062
GIRO DE R$ 1.000: 021037
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (14/09/25): 69º sorteio
1º SORTEIO: 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
2º SORTEIO: 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0527
GIRO DE R$ 500: 0697
GIRO DE R$ 1.000: 03781
GIRO DE R$ 20.000: 025772
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (07/09/25): 68º sorteio
1º SORTEIO: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
2º SORTEIO: 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0658
GIRO DE R$ 500: 5829
GIRO DE R$ 1.000: 06732
GIRO DE R$ 20.000: 198867
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (31/08/25): 67º sorteio
1º SORTEIO: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
2º SORTEIO: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 1112
GIRO DE R$ 500: 4244
GIRO DE R$ 1.000: 09122
GIRO DE R$ 20.000: 164882
Como jogar na Tele Sena Semanal
Para participar é necessário adquirir o título de capitalização pelas casas lotéricas, pelo aplicativo da Tele Sena ou pelo site oficial. O custo é de R$ 5. O sorteio será realizado em conjunto com a Tele Sena de São João 2024, ou seja, aos domingos, a partir das 11h no SBT.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente