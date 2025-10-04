Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Sena 2923: confira resultado de hoje (04/10) e prêmio

Resultado da Mega Sena 2923 de hoje (04/10); prêmio de R$ 12 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2923 de hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio está estimado em R$ 12 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2923 é divulgado hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio está estimado em R$ 12 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (04/10/25): Concurso 2923

39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link.

Resultado da Mega Sena de quinta (02/10/25): Concurso 2922

40 - 23 - 04 - 39 - 30 - 41

Resultado da Mega Sena de terça (30/09/25): Concurso 2921

09 - 36 - 14 - 16 - 26 - 12

Resultado da Mega Sena de sábado (27/09/25): Concurso 2920

19 - 58 - 16 - 12 - 31 - 08

Resultado da Mega Sena de quinta (25/09/25): Concurso 2919

42 - 37 - 28 - 03 - 26 - 53

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

