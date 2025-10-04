Mega Sena 2923: confira resultado de hoje (04/10) e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2923 de hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2923 é divulgado hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio está estimado em R$ 12 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (04/10/25): Concurso 2923

39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link. Resultado da Mega Sena de quinta (02/10/25): Concurso 2922

40 - 23 - 04 - 39 - 30 - 41

Resultado da Mega Sena de terça (30/09/25): Concurso 2921

09 - 36 - 14 - 16 - 26 - 12 Resultado da Mega Sena de sábado (27/09/25): Concurso 2920 19 - 58 - 16 - 12 - 31 - 08

Resultado da Mega Sena de quinta (25/09/25): Concurso 2919 42 - 37 - 28 - 03 - 26 - 53