Loteria Federal 6006: confira resultado de hoje (04/10) e prêmio

Loteria Federal 6006: resultado de hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25); prêmio de R$ 500 mil / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

O resultado do concurso da Loteria Federal 6006 é divulgado hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25), com prêmio de R$ 500 mil. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Resultado da Loteria Federal de hoje (04/10/25): Concurso 6006

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link. Resultado da Loteria Federal de quarta (01/10/25): Concurso 6005

1º PRÊMIO 5 - 8 - 1 - 6 - 7 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 0 - 9 - 5 - 4 - 0 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO 2 - 3 - 8 - 5 - 2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO 4 - 8 - 4 - 5 - 8 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO 9 - 1 - 2 - 8 - 2 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (27/09/25): Concurso 6004

1º PRÊMIO 3 - 2 - 9 - 4 - 8 - R$ 1.350.000,00

2º PRÊMIO 3 - 9 - 1 - 5 - 4 - R$ 40.000,00

3º PRÊMIO 5 - 1 - 6 - 2 - 1 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO 6 - 4 - 9 - 5 - 9 - R$ 20.000,00

5º PRÊMIO 3 - 4 - 5 - 1 - 3 - R$ 17.339,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (24/09/25): Concurso 6003 1º PRÊMIO: 8 - 3 - 4 - 0 - 1 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 6 - 1 - 0 - 0 - 4 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 2 - 4 - 1 - 7 - 2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 1 - 3 - 9 - 5 - 5 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 0 - 9 - 4 - 1 - 7 - R$ 20.503,00