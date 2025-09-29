Super Sete 752: resultado de hoje (29/09); prêmio é de R$ 1,6 milhão

Resultado da loteria Super Sete, concurso 751, hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 752, hoje, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 (29/09/25). O prêmio é de R$ 1,6 milhão. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (29/09/25): Concurso 752

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes: Resultado Super Sete sexta (26/09/25): Concurso 751

C-1: 1

C-2: 5

C-3: 7

C-4: 3

C-5: 2

C-6: 4

C-7: 5 Resultado Super Sete quarta (24/09/25): Concurso 750 C-1: 1

C-2: 1

C-3: 6

C-4: 2

C-5: 4

C-6: 6

C-7: 2 Resultado Super Sete hoje (22/09/25): Concurso 749

C-1: 3

C-2: 4

C-3: 9

C-4: 0

C-5: 4

C-6: 3

C-7: 7

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos. Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos.