Super Sete 751: resultado de hoje (26/09); prêmio é de R$ 1,5 milhão

Resultado da loteria Super Sete, concurso 750, hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). O prêmio é de R$ 1,5 milhão.

C-7: 2 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes: Resultado Super Sete hoje (24/09/25): Concurso 750

C-7: 2 Resultado Super Sete hoje (22/09/25): Concurso 749

C-1: 3

C-2: 4

C-3: 9

C-4: 0

C-5: 4

C-6: 3

C-7: 7

Resultado Super Sete sexta (19/09/25): Concurso 748

C-1: 3

C-2: 6

C-3: 8

C-4: 0

C-5: 3

C-6: 3

O volante da Super Sete possui sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. É necessário preencher todas as colunas com ao menos um número em cada para ter uma aposta válida. Em cada coluna podem ser preenchidos um, dois ou três números. No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos.

Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos. Enquanto isso, quem tiver sete acertos leva 55% da premiação. O prêmio total, somando as faixas fixas e proporcionais, corresponde a 43,35% da arrecadação. Caso não haja premiados na faixa principal, de sete acertos, o prêmio acumula para o próximo sorteio.