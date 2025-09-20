Resultado da Quina Concurso 6832 de hoje (20/09); prêmio de R$ 2,8 milhões

Quina, Concurso 6832, resultado de hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6832 de hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25). O prêmio será de R$ 2,8 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (20/09/25): Concurso 6832

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes: Resultado da Quina de sexta (19/09/25): Concurso 6831

28 - 68 - 66 - 21 - 79 Resultado da Quina de hoje (18/09/25): Concurso 6830

28 - 27 - 30 - 76 - 34

Resultado da Quina de hoje (17/09/25): Concurso 6829

66 - 57 - 42 - 52 - 58 Resultado da Quina de terça (16/09/25): Concurso 6828

54 - 62 - 77 - 53 - 66 Resultado da Quina de segunda (15/09/25): Concurso 6827

01 - 53 - 78 - 52 - 66

Resultado da Quina de sábado (13/09/25): Concurso 6826 07 - 09 - 10 - 34 - 70 Resultado da Quina de sexta (12/09/25): Concurso 6825

04 - 29 - 12 - 37 - 11 Resultado da Quina de quinta (11/09/25): Concurso 6824

29 - 12 - 01 - 70 - 74