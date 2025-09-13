Quina 6826: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 9 mi

Quina, Concurso 6826, resultado de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6826 de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 9 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (13/09/25): Concurso 6826 A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do YouTube e você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link. Resultado da Quina de sexta (12/09/25): Concurso 6825

04 - 29 - 12 - 37 - 11 Resultado da Quina de quinta (11/09/25): Concurso 6824

29 - 12 - 01 - 70 - 74 Resultado da Quina de hoje (10/09/25): Concurso 6823

32 - 03 - 49 - 50 - 52