Quina 6826: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 9 mi

Resultado da Quina Concurso 6826 de hoje (13/09); prêmio de R$ 9 milhões

Quina, Concurso 6826, resultado de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 9 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6826 de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 9 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (13/09/25): Concurso 6826

A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do YouTube e você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado da Quina de sexta (12/09/25): Concurso 6825

04 - 29 - 12 - 37 - 11

Resultado da Quina de quinta (11/09/25): Concurso 6824

29 - 12 - 01 - 70 - 74 

Resultado da Quina de hoje (10/09/25): Concurso 6823

32 - 03 - 49 - 50 - 52 

Resultado da Quina de terça (09/09/25): Concurso 6822

27 - 79 - 01 - 02 - 62

Resultado da Quina de segunda (08/09/25): Concurso 6821

72 - 41 - 15 - 79 - 59

Resultado da Quina de sábado (06/09/25): Concurso 6820

01 - 37 - 62 - 11 - 32

 

Resultados das loterias de hoje (13/09)

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

