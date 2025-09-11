Lotofácil 3484: resultado de hoje (11/09); prêmio será de R$ 1,8 milhão

Lotofácil 3484: resultado de hoje (11/09); prêmio será de R$ 1,8 milhãoLotofácil 3484: Resultado, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (11/09/25): Concurso 3484
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil quarta (10/09/25): Concurso 3483
04 - 13 - 25 - 07 - 20 - 18 - 09 - 12 - 15 - 22 - 17 - 24 - 08 - 14 - 02
Resultado da Lotofácil terça (09/09/25): Concurso 3482
25 - 17 - 15 - 24 - 09 - 13 - 01 - 04 - 10 - 22 - 20 - 19 - 05 - 02 - 14
Resultado da Lotofácil segunda (08/09/25): Concurso 3481
13 - 23 - 07 - 10 - 03 - 04 - 22 - 02 - 24 - 05 - 21 - 01 - 14 - 19 - 09
Resultado da Lotofácil da Independência (06/09/25): Concurso 3480
14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
