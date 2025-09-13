Lotofácil 3486: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 1,8 mi

Lotofácil 3486: resultado divulgado hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3486 é divulgado hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (13/09/25): Concurso 3486 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube e você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link. Resultado da Lotofácil sexta (12/09/25): Concurso 3485

15 - 25 - 04 - 13 - 02 - 11 - 20 - 22 - 12 - 03 - 09 - 10 - 05 - 18 - 06 Resultado da Lotofácil quinta (11/09/25): Concurso 3484

07 - 04 - 01 - 23 - 24 - 25 - 05 - 15 - 17 - 09 - 03 - 14 - 13 - 11 - 08 Resultado da Lotofácil quarta (10/09/25): Concurso 3483

04 - 13 - 25 - 07 - 20 - 18 - 09 - 12 - 15 - 22 - 17 - 24 - 08 - 14 - 02