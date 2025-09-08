Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3481: resultado de hoje (08/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil 3481 de hoje, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 (08/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.

Resultado da Lotofácil hoje (08/09/25): Concurso 3481

13 - 23 - 07 - 10 - 03 - 04 - 22 - 02 - 24 - 05 - 21 - 01 - 14 - 19 - 09

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:

Resultado da Lotofácil da Independência (06/09/25): Concurso 3480

14 - 23 - 06 - 15 - 08
17 - 20 - 16 - 21 - 05
03 - 12 - 09 - 13 - 22

Resultado da Lotofácil terça (26/08/25): Concurso 3479

16 - 10 - 09 - 01 - 18 - 19 - 05 - 08 - 12 - 25 - 06 - 24 - 15 - 13 - 23

Resultado da Lotofácil segunda (25/08/25): Concurso 3478

15 - 01 - 12 - 24 - 10 - 05 - 07 - 09 - 04 - 22 - 21 - 06 - 14 - 17 - 08

Resultado da Lotofácil sábado (23/08/25): Concurso 3477

05 - 02 - 16 - 03 - 21 - 12 - 18 - 25 - 24 - 20 - 06 - 17 - 23 - 15 - 08

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3478, segunda, 25 de agosto (25/08/25).

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3477, sábado, 23 de agosto (23/08/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3476, sexta, 22 de agosto (22/08/25)

