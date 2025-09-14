Tele Sena Semanal 2025: resultado do 69º sorteio hoje (14/09)

Resultado da Tele Sena Semanal 2025 do 69º sorteio de hoje (14/09)Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 69º sorteio da Tele Sena Semanal será divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (14/09/25): 69º sorteio
1º SORTEIO:
2º SORTEIO:
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100:
GIRO DE R$ 500:
GIRO DE R$ 1.000:
GIRO DE R$ 20.000:
Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (07/09/25): 68º sorteio
1º SORTEIO: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
2º SORTEIO: 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 0658
GIRO DE R$ 500: 5829
GIRO DE R$ 1.000: 06732
GIRO DE R$ 20.000: 198867
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (31/08/25): 67º sorteio
1º SORTEIO: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
2º SORTEIO: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Giro da Semana
GIRO DE R$ 100: 1112
GIRO DE R$ 500: 4244
GIRO DE R$ 1.000: 09122
GIRO DE R$ 20.000: 164882
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (24/08/25): 66º sorteio
1º SORTEIO: 01 - 03 - 06 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
2º SORTEIO: 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25
Giro da Semana
Giro de R$ 100,00: 1079
Giro de R$ 500,00: 2997
Giro de R$ 1.000,00: 11533
Giro de R$ 10.000,00: 027811
Resultados passados da Tele Sena Semanal
Como jogar na Tele Sena Semanal
Para participar é necessário adquirir o título de capitalização pelas casas lotéricas, pelo aplicativo da Tele Sena ou pelo site oficial. O custo é de R$ 5. O sorteio será realizado em conjunto com a Tele Sena de São João 2024, ou seja, aos domingos, a partir das 11h no SBT.