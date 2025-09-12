Super Sete 745: resultado de hoje (12/09); prêmio é de R$ 950 mil

Resultado da loteria Super Sete, concurso 745, hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 745, hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25). O prêmio é de R$ 950 mil. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (12/09/25): Concurso 745

C-1: 3

C-2: 5

C-3: 1

C-4: 5

C-5: 2

C-6: 7

C-7: 4 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete hoje (10/09/25): Concurso 744

C-1: 5

C-2: 5

C-3: 0

C-4: 4

C-5: 0

C-6: 3

C-7: 5

Resultado Super Sete segunda (08/09/25): Concurso 743

C-1: 1

C-2: 4

C-3: 2

C-4: 4

C-5: 8

C-6: 1

C-7: 1 Resultado Super Sete sexta (03/09/25): Concurso 742 C-1: 4

C-2: 0

C-3: 1

C-4: 4

C-5: 7

C-6: 9

C-7: 1 Resultado Super Sete quarta (03/09/25): Concurso 741

C-1: 6

C-2: 3

C-3: 8

C-4: 8

C-5: 8

C-6: 8

C-7: 5 Resultado Super Sete segunda (01/09/25): Concurso 740 C-1: 4

C-2: 9

C-3: 0

C-4: 7

C-5: 5

C-6: 4

C-7: 5 Como apostar na Super Sete?

O volante da Super Sete possui sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. É necessário preencher todas as colunas com ao menos um número em cada para ter uma aposta válida. Em cada coluna podem ser preenchidos um, dois ou três números.