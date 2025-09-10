Super Sete 744: resultado de hoje (10/09); prêmio é de R$ 850 mil

Resultado da loteria Super Sete, concurso 744, hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 744, hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). O prêmio é de R$ 850 mil. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (10/09/25): Concurso 744

C-1: X

C-2: X

C-3: X

C-4: X

C-5: X

C-6: X

C-7: X A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete segunda (08/09/25): Concurso 743

C-1: 1

C-2: 4

C-3: 2

C-4: 4

C-5: 8

C-6: 1

C-7: 1

Resultado Super Sete sexta (03/09/25): Concurso 742 C-1: 4

C-2: 0

C-3: 1

C-4: 4

C-5: 7

C-6: 9

C-7: 1 Resultado Super Sete quarta (03/09/25): Concurso 741 C-1: 6

C-2: 3

C-3: 8

C-4: 8

C-5: 8

C-6: 8

C-7: 5