Lotofácil 3485: resultado de hoje (12/09); prêmio será de R$ 1,8 milhão

Lotofácil 3485: resultado de hoje (12/09); prêmio será de R$ 1,8 milhãoLotofácil 3485: Resultado, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil 3485 é divulgado hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (12/09/25): Concurso 3485
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil hoje (11/09/25): Concurso 3484
07 - 04 - 01 - 23 - 24 - 25 - 05 - 15 - 17 - 09 - 03 - 14 - 13 - 11 - 08
Resultado da Lotofácil quarta (10/09/25): Concurso 3483
04 - 13 - 25 - 07 - 20 - 18 - 09 - 12 - 15 - 22 - 17 - 24 - 08 - 14 - 02
Resultado da Lotofácil terça (09/09/25): Concurso 3482
25 - 17 - 15 - 24 - 09 - 13 - 01 - 04 - 10 - 22 - 20 - 19 - 05 - 02 - 14
Resultado da Lotofácil segunda (08/09/25): Concurso 3481
13 - 23 - 07 - 10 - 03 - 04 - 22 - 02 - 24 - 05 - 21 - 01 - 14 - 19 - 09
Resultado da Lotofácil da Independência (06/09/25): Concurso 3480
14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
