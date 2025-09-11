Timemania 2293: resultado de hoje (11/09); prêmio será de R$ 23 milhões

Timemania, Concurso 2293, divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Os resultados do Concurso Timemania 2293 foram divulgados hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25). Prêmio de R$ 23 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (11/09/25): Competição 2293

Números sorteados: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX Time de Coração: A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Timemania terça (09/09/25): Competição 2292

Números sorteados: 32 - 66 - 07 - 54 - 14 - 28 - 67

Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP Resultado Timemania sábado (06/09/25): Competição 2291 Números sorteados: 08 - 45 - 51 - 56 - 64 - 14 - 32 Time de Coração: Ypiranga/RS

Resultado Timemania quinta (04/09/25): Competição 2290

Números sorteados: 74 - 56 - 49 - 53 - 10 - 54 - 66 Time de Coração: 55 - NOVORIZONTINO/SP Resultado Timemania terça (02/09/25): Competição 2289 Números sorteados: 47 - 14 - 52 - 21 - 10 - 18 - 61