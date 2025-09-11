Timemania 2293: resultado de hoje (11/09); prêmio será de R$ 23 milhões

Timemania 2293: resultado de hoje (11/09); prêmio será de R$ 23 milhõesTimemania, Concurso 2293, será divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25). Prêmio de R$ 23 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (11/09/25): Competição 2293
Números sorteados: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
Time de Coração:
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (09/09/25): Competição 2292
Números sorteados: 32 - 66 - 07 - 54 - 14 - 28 - 67
Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP
Resultado Timemania sábado (06/09/25): Competição 2291
Números sorteados: 08 - 45 - 51 - 56 - 64 - 14 - 32
Time de Coração: Ypiranga/RS
Resultado Timemania quinta (04/09/25): Competição 2290
Números sorteados: 74 - 56 - 49 - 53 - 10 - 54 - 66
Time de Coração: 55 - NOVORIZONTINO/SP
Resultado Timemania terça (02/09/25): Competição 2289
Números sorteados: 47 - 14 - 52 - 21 - 10 - 18 - 61
Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP
Resultado Timemania sábado (30/08/25): Competição 2288
Números sorteados: 20 - 32 - 59 - 02 - 34 - 17 - 05
Time de Coração: 40 - FLUMINENSE-RJ
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
