Dia de Sorte 1106: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 350 mil

Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1106 de hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). O prêmio é de R$ 350 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (23/08/25): Concurso 1106
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado do Dia de Sorte quinta (21/08/25): Concurso 1105
Números da Sorte: 20 - 19 - 26 - 31 - 22 - 21 - 16
Mês da sorte: 02 - fevereiro
Resultado do Dia de Sorte terça (19/08/25): Concurso 1104
Números da Sorte: 18 - 23 - 12 - 14 - 11 - 09 - 04
Mês da sorte: 01 - janeiro
Resultado do Dia de Sorte sábado (16/08/25): Concurso 1103
Números da Sorte: 14 - 28 - 24 - 08 - 15 - 19 - 01
Mês de Sorte: Setembro
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Apostas Online Dia de Sorte
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
