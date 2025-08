Resultado da Mega Sena: Caixa aumenta prêmio principal; outros caem

Nos concursos regulares, o percentual do prêmio principal passou de 35% para 40% . Já a parcela destinada à quina caiu de 19% para 13%, e a da quadra passou de 19% para 15%.

A nova regra, solicitada pela Loterias Caixa e autorizada pelo Ministério da Fazenda, altera a forma como os prêmios são divididos entre os apostadores. O valor destinado a quem acerta as seis dezenas aumentou significativamente.

Com a nova divisão, esses valores devem cair expressivamente, tornando menos atrativos os prêmios para quem não acerta todos os números.

As alterações, no entanto, significam perda de valor para a maioria dos ganhadores. Em 2023, mais de 2 mil apostas ganharam R$ 65 mil cada na quina, e cerca de 190 mil apostas receberam R$ 1.086 ao acertarem a quadra.

A Caixa enfrenta ainda forte concorrência das casas de apostas esportivas online — as chamadas "bets" — que oferecem maior retorno aos apostadores. Enquanto cerca de 44% da arrecadação da Mega Sena volta aos jogadores, nas bets o retorno chega a 87%.

A mudança vem em um momento de queda na arrecadação das loterias da Caixa. No primeiro semestre de 2025, a receita foi cerca de 6% menor em relação ao mesmo período de 2024.

A mudança mais expressiva atinge a Mega da Virada. Antes, 62% do total da premiação eram reservados ao prêmio principal. Agora, esse percentual saltou para 90% .

A Caixa afirma que as alterações visam tornar a Mega Sena mais atrativa. “Desenvolvemos estudos contínuos para modernizar os produtos. As alterações realizadas objetivam elevar o prêmio principal da Mega Sena”, informou a Loterias Caixa, em nota.

LEIA MAIS | É legal apostar no Brasil? Tudo sobre a regulamentação das apostas online

Se a nova regra já estivesse em vigor no ano passado, o prêmio de R$ 635 milhões teria sido de R$ 981 milhões. Com o novo modelo, a estimativa é que o prêmio da próxima Mega da Virada supere a casa de R$ 1 bilhão, pela primeira vez na história.

Além disso, o percentual arrecadado ao longo do ano para reforçar o sorteio da virada dobrou: passou de 5% para 10%. A arrecadação com essa nova regra já começou no último sábado.

Mais notícias de Economia