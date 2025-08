Mega da Virada pode ter 1º prêmio bilionário; entenda

Fazenda alterou valor do prêmio, que pode chegar a cifras bilionárias em 2025. Além de maior % a quem acertar 6 dezenas, porcentagem de arrecadação ao sorteio de Ano Novo dobrou

Isso significa que, pela primeira vez, o valor do sorteio pode chegar a cifras bilionárias caso o apostador acerte os 6 números sorteados no prêmio principal.

Seguindo a mudança que aumentou o prêmio da Mega Sena , o Ministério da Fazenda alterou as porcentagens da Mega da Virada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 31.

Com isso, as parcelas destinadas aos apostadores que acertarem cinco ou quatro dezenas foram reduzidas . Anteriormente, cada uma delas era de 19%; agora serão de apenas 5%.

A seguir, entenda quais as novas regras da Mega da Virada.

As mudanças não afetarão a porcentagem da arrecadação destinada à premiação, que permanece em 43,79%.

A regra começou a valer a partir do sorteio realizado no último sábado, 2 de agosto, e essa parte da arrecadação já foi encaminhada para fazer parte do valor da Mega da Virada deste ano.

As alterações vêm depois de uma queda de 6% no primeiro semestre de arrecadação das loterias da Caixa. Mesmo período em que o setor de apostas esportivas passou a atuar de forma regulamentada no País.

Vale lembrar que a aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, de forma presencial ou online, pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega Sena tem três sorteios semanais que acontecem às terças, quintas e sábados.