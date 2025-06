Resultados da loteria: os maiores prêmios da história dos sorteios da Caixa

A Mega da Virada 2024 pagou o maior prêmio da história das loterias no País; veja os maiores prêmios já pagos no especial e outros

O sorteio aconteceu no dia 31 de dezembro e premiou oito apostas que acertaram as seis dezenas: 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Cada vencedor teria direito a R$ 79.435.770,67 .

Os maiores valores em prêmios sorteados da história do Brasil são da Mega-Sena . A edição de 2024 da Mega da Virada bateu recorde com a premiação total de R$ 635.486.165,38, o maior valor já pago pelas loterias brasileiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, uma das cotas do bolão vencedor, em Osasco (SP), não foi resgatada até o prazo final, encerrado às 23h59 do dia 2 de abril de 2025.

O prêmio de R$ 1.418.495,90, referente a essa cota, acabou sendo revertido para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), conforme previsto por lei. As outras 55 cotas do mesmo bolão foram retiradas.



CONFIRA o resultado de todas as loterias de 05/06/2025



Mas afinal, qual os maiores prêmios já pagos na Mega-Sena?