Quina de São João das Loterias Caixa paga hoje R$ 250 milhões; veja como apostar

A 15ª edição da loteria oferece o prêmio principal de R$ 250 milhões. Entenda como apostar, até que horas se pode jogar e quais as chances de ganhar a premiação que será sorteada hoje, 28, às 20h

O sorteio da Quina será realizado neste sábado, 28, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para participar da Quina de São João 2025 é preciso apostar em qualquer casa lotérica do País, no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS) até as 18h deste sábado, 28.



O apostador pode escolher de 5 a 15 números entre 80 disponíveis no volante da Quina. Uma aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50 e as chances de ganhar o prêmio principal são de uma em 24,4 milhões.



Mas o apostador também pode optar pela Surpresinha, modalidade do jogo na qual o sistema escolhe os números aleatoriamente.